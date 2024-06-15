Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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АЗЫ ПРОФЕССИИ.

АЗЫ ПРОФЕССИИ.

– Что, ливерная колбаса, прокатили тебя с выборами в Европарламент? – От неудачника, лягушатник, и слышу! Недонаполеон, блин! Что делать теперь будем? Нас же ни в один приличный дом не пустят! – Что делать, что делать? Азы новой профессии осваивать, Ганс! – Я не Ганс, я – Олаф! – Все вы Гансы! Эх, Зеленского бы сюда с его талантами попрошайничества! И чего я в своё время у него пару уроков не взял? Ладно, начнём с малого – опустите плечи, взгляд в асфальт, протяните руку, да не вверх, вы ведь не в Рейхстаге, ладонью вверх и жалобно произнесите "Подайте кто сколько может бывшему канцлеру Германии!".

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