В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов

В итальянском городе Удине местные жители почтили минутой молчания память военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и других погибших в зоне проведения специальной операции (СВО) работников СМИ.
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