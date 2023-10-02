НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Симеоне о 3:2 с «Кадисом» после 0:2: «Поводов для беспокойства не было, игра шла под диктовку «Атлетико»

Симеоне о 3:2 с «Кадисом» после 0:2: «Поводов для беспокойства не было, игра шла под диктовку «Атлетико»

«Мы начали матч очень хорошо, в первые 10 минут могли повести 2:0, но соперник опасно контратаковал – таким и получился первый пропущенный гол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх