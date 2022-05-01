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Почему после рождения Кристины Орбакайте Пугачёва больше не родила детей

Почему после рождения Кристины Орбакайте Пугачёва больше не родила детей

Алла Пугачёва однажды рассказала, почему так больше и не родила ребёнка. Оказывается, всему виной – безумство молодости.

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