Почему после рождения Кристины Орбакайте Пугачёва больше не родила детей

Алла Пугачёва однажды рассказала, почему так больше и не родила ребёнка. Оказывается, всему виной – безумство молодости.
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