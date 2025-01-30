Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к картонному комбинату Диденко на 243 миллиона

Представители предприятия назвали эту сумму «просто абсурдной». С Новосибирского картонно-бумажного комбината предпринимателя Игоря Диденко по делу о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, взыскано более 243 миллионов рублей.
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