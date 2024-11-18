В Свердловской области сократился объем введенного жилья

Согласно отчету Свердловскстата, в Свердловской области за первые десять месяцев 2024 года объем введенного в эксплуатацию нового жилья снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,6 миллиона квадратных метров.