В Свердловской области сократился объем введенного жилья

Согласно отчету Свердловскстата, в Свердловской области за первые десять месяцев 2024 года объем введенного в эксплуатацию нового жилья снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,6 миллиона квадратных метров.
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