Водитель автобуса вывозил с пляжа людей, попавших под обстрел в Севастополе

Водитель автобуса Александр вывозил людей, попавших под обстрел с пляжа в Севастополе. По словам мужчины, сначала он начал действовать по обстановке, а потом посоветовался со своими начальниками и продолжил бесплатно вывозить людей с пляжа.
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