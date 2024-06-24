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Водитель автобуса вывозил с пляжа людей, попавших под обстрел в Севастополе

Водитель автобуса Александр вывозил людей, попавших под обстрел с пляжа в Севастополе. По словам мужчины, сначала он начал действовать по обстановке, а потом посоветовался со своими начальниками и продолжил бесплатно вывозить людей с пляжа.

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