Грайфер: Выписаны двое пострадавших после атаки БПЛА в Саратове

В Саратовской области выписаны двое пострадавших после атаки БПЛА 16 июля. Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что в больнице остается только подросток, пострадавший 2 августа.
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