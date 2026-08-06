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Царьград

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Грайфер: Выписаны двое пострадавших после атаки БПЛА в Саратове

Грайфер: Выписаны двое пострадавших после атаки БПЛА в Саратове

В Саратовской области выписаны двое пострадавших после атаки БПЛА 16 июля. Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что в больнице остается только подросток, пострадавший 2 августа.

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