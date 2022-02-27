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Власти заключили многомиллионный контракт на ремонт храмов Болгара

Власти заключили многомиллионный контракт на ремонт храмов Болгара

Стороны сошлись на сумме 233,5 млн рублей — начальной (максимальной) цене контракта. Дороже всего обойдется благоустройство центральной части Болгарского городища (68,7 млн рублей) и ремонт развалин Четырехугольника, который некогда был мечетью.

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