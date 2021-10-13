Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Пока не решил, будет ли баллотироваться на должность президента России в 2024 году, сказал глава государства Владимир Путин, передает 14 октября телеканал «Россия-24».
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