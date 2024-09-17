В Якутии полицейские изъяли у местного бизнесмена более 16,8 тысячи пачек немаркированных сигарет

В Якутске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками регионального УФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 61-летнего индивидуального предпринимателя, занимавшегося незаконным хранением и реализацией немаркированного табака.
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