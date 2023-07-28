Россия выделит $90 млн на списание долгов странам Африки

АНГЕЛ АНГЕЛ

А когда власть спишет долги нашим старикам, простым работягам которых загнали в кредитное рабство, непомерными платежами на ЖКХ и услуги естественных монополий, неконтролируемый рост цен на продукты, лекарственные препараты и т.д. Хватит разбазаривать народные деньги и зарабатывать дешевый авторитет в ущерб собственного народа... Хотите списывать долги так без проблем за счет гаранта конституции, политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов со своих личных доходов... А понты кидать и зарабатывать дешевый авторитет за счет собственного нищего народа это предательство собственного народа и его интересов, как и самой России...