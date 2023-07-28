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Россия выделит $90 млн на списание долгов странам Африки

Россия выделит $90 млн на списание долгов странам Африки

Москва уже списала африканским странам $23 млрд.фото: kremlin.ru--> Россия выделит африканским странам ещё порядка $90 млн на списание долгов, заявил 28 июля президент РФ Владимир Путин во время первого пленарного заседания саммита «Россия-Африка».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А когда власть спишет долги нашим старикам, простым работягам которых загнали в кредитное рабство, непомерными платежами на ЖКХ и услуги естественных монополий, неконтролируемый рост цен на продукты, лекарственные препараты и т.д. Хватит разбазаривать народные деньги и зарабатывать дешевый авторитет в ущерб собственного народа... Хотите списывать долги так без проблем за счет гаранта конституции, политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов со своих личных доходов... А понты кидать и зарабатывать дешевый авторитет за счет собственного нищего народа это предательство собственного народа и его интересов, как и самой России...
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