Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о падении курса рубля: «‎Оснований для паники нет»

АСТАНА, 29 ноября, ФедералПресс. На саммите ОДКБ в Казахстане президент России Владимир Путин прокомментировал недавние колебания курса рубля, отметив, что поводов для паники нет и ситуация находится под контролем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии