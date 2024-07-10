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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник Ибатуллин перешел из «Адмирала» в «Югру»

30-летний игрок провел 2 последних сезона в клубе из Владивостока.  В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ибатуллин провел 40 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 18:19.

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