Защитник Ибатуллин перешел из «Адмирала» в «Югру»

30-летний игрок провел 2 последних сезона в клубе из Владивостока. В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ибатуллин провел 40 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 18:19.