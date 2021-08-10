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Доску одному из легендарных директоров УЛРЗ установили на улице, названной в его честь

Доску одному из легендарных директоров УЛРЗ установили на улице, названной в его честь

На улице, носящей имя Александра Зеленского, появилась памятная доска в его честь. Инициатором выступил Совет ветеранов Уссурийского городского округа.

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