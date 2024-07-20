Харрис: план отстранения Байдена от участия в выборах приведет к хаосу

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что план отстранения хозяина Белого дома Джо Байдена от участия в выборах, в котором, по ее мнению, задействованы многие влиятельные фигуры Демократической партии, приведет к хаосу и дестабилизации.