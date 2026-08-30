Каково лето, таковы и анекдоты. Хотя кому мы вола крутим: анекдоты смешные! фото: MAXIM«Будь у людей больше чувства юмора, мы бы жили в совсем другом мире», — уверял, как говорят, великий шутник и знаток смешного Вуди Ален.