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Парламентская газета

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В ЛДПР предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка

В ЛДПР предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагает депортировать иностранных граждан за их счет после того, как их сертификат о знании русского языка был признан недействительным.

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