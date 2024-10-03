Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участников

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке провоцируют радикальные националисты, находящиеся у власти в Израиле, спеша воспользоваться остатками мощи США, которые теряют и гегемонию, и интерес к региону.