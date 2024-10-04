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Закон, порядок, государство

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже со склада на общую сумму почти 14 млн рублей

В полицию с заявлением обратилась 48-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Она сообщила, что с арендуемого ею склада неизвестным была похищена бытовая химия общей стоимостью около 14 миллионов рублей.

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