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Zero Hedge

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Why All of America Could See a San Francisco-Style Homeless Crisis

Why All of America Could See a San Francisco-Style Homeless Crisis

Why All of America Could See a San Francisco-Style Homeless Crisis Authored by Michael Washburn via The Epoch Times (emphasis ours), The homeless crisis in America is set to come to a head with a Supreme Court ruling as early as this spring, in the case of Johnson v.

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