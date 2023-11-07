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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на седьмое ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1042 =Бог силён прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает их = Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить = В первую очередь, прана (жизненная Сила, вселенская Энергия) расходуется, когда человек говорит = Ваше Божественное "Я" – это и есть тот самый кристалл Любви, который живёт в сердце каждого человека = "Главное то, кто ты на самом деле: как себя воспитываешь, как занимаешься своим духовным ростом" =Даже неведение лучше, чем интеллектуальная учёность без мудрости Души, просветляющей её = "Добровольное послушание заповедям Божьим есть ответ человека на бескорыстную Любовь Бога" = Если тебя терзает страх смерти и жажда прибыли, ты никогда не поймёшь истинную красоту Жизни = "Жизнь – процесс творения, а ты продолжаешь жить так, как будто это процесс повторения!" =Жизнь — эксперимент, в ходе которого следует выяснить, что правильно, а что неправильно ="Искренних людей мало, не швыряйтесь ими.

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