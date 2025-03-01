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LEON Вторая лига А. «Иртыш» против «Авангарда», «Динамо-2» принимает «Динамо» Владивосток

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 1-й тур 1 марта «Сибирь» – «Динамо» Киров – 0:0 (первый тайм) «Иртыш» Омск – «Авангард» Курск – 14:00 «Текстильщик» – «Калуга» – 14:00 «Форте» – «Муром» – 14:00 «Динамо-2» Москва – «Динамо» Владивосток – 15:00 Группа «Золото» 1-й тур 2 марта «Велес» – «Торпедо» Миасс – 14:00 «Ленинградец» – «Спартак» Кострома – 14:00 «Волгарь» – «Родина-2» – 15:00 «Машук-КМВ» – «Челябинск» – 15:00 «Кубань» – «Волга» Ульяновск – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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