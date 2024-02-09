Более 2000 лыжников вышли на старт массовой гонки «Лыжня России - 2024» в Иванове

Более 2000 лыжников вышли на старт массовой гонки «Лыжня России - 2024» в ИвановеВ субботу 10 февраля в ивановском парке Харинка, который в этом году вновь стал центральной площадкой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в нашей области, на старт вышли не только жители областного центра, но также гости из районов.