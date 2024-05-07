Ирак неожиданно передал стратегически важное газовое месторождение Украине, а не России

Одним из самых необычайных сюрпризов в истории новых контрактов на разработку газовых и нефтяных месторождений на Ближнем Востоке стало то, что Ирак неожиданно передал разработку стратегически важного месторождения Аккас практически неизвестной компании с Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии