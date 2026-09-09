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Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ

Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ

Успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ФРГ может лишить Киев масштабных финансовых вливаний со стороны Запада, посетовал в своем телеграм-канале майор Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов .

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