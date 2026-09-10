Packers' Josh Jacobs pleads no contest to battery charge

Green Bay Packers star Josh Jacobs pleaded no contest to misdemeanor battery and criminal damage to property charges Thursday in Green Bay, Wis.
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