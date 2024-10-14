Краснодар накроет залповый дождь! Резкое похолодание, сильный ветер и грозы: на Кубань пришла настоящая осень

Метеорологи предсказывают ухудшение погоды в некоторых областях региона. Сегодня день может быть облачным, а температура воздуха в дневное время не превысит +23 градуса на Черноморском побережье и +16 градусов в горных районах.
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