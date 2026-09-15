Лавров: России есть что сказать на новом раунде переговоров по Украине

Россия готова к новому раунду переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
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