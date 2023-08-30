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Юлия Ефимова: «Даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы красиво подытожить карьеру»

Российской пловчихе 31 год. Она является шестикратной чемпионкой мира и трехкратным олимпийским призером.

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