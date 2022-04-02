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Возврашение к истокам? Новые Lada без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности поступят в продажу уже летом

Возврашение к истокам? Новые Lada без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности поступят в продажу уже летом

Источник пишет, что первые «облегчённые» автомобили Lada Granta и Lada Niva без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, а также без подушек безопасности поступят в продажу уже летом этого года.

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