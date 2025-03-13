Мэри Паттен: капитан-первопроходец, командовавшая судном 56 дней, несмотря на мятежи и трагедии

В 1856 году капитан американского клипера впал в кому, оставив свою 19-летнюю жену управлять судном. Мэри Паттен командовала кораблём 56 дней, будучи беременной, противостояла мятежу и изучала медицину, чтобы сохранить жизнь своему мужу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии