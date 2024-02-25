В Башкирии женщина и ее сын погибли из-за отравления бытовым газом

В Башкирии начали проверку по факту смерти женщины и ее сына в Янауле. По предварительным данным, они отравились бытовым газом из-за нарушения правил использования газового оборудования, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону 25 февраля.