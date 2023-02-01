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Роман Ротенберг: «Содержание игры с «Локомотивом» – одно из лучших в сезоне. Жизнь не обманешь, карма существует, увидим систему СКА в следующем матче»

Роман Ротенберг назвал матч с «Локомотивом» одним из лучших для СКА в сезоне. Питерская команда проиграла игру 1:2, но перебросала соперника со счетом 44:16.

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