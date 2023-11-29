Стоимость золота достигала $2072 за тройскую унцию

Стоимость золота вчера, 28 ноября, достигала в ходе сессии отметки в $2072,7 за тройскую унцию на фоне «голубиных» комментариев представителя ФРС Кристофера Уоллера, который заявил, что уже в ближайшие месяцы Федрезерв может приступить к снижению ключевой ставки в случае дальнейшего замедления инфляции в стране.