«Мы надеемся на победу Украины» – «партнёр» Эрдоган с трибуны ООН

Несмотря на атаки турецких судов в Чёрном море, Анкара продолжит поддерживать Украину. Об этом на выступлении в генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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