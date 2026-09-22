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«Мы надеемся на победу Украины» – «партнёр» Эрдоган с трибуны ООН

«Мы надеемся на победу Украины» – «партнёр» Эрдоган с трибуны ООН

Несмотря на атаки турецких судов в Чёрном море, Анкара продолжит поддерживать Украину. Об этом на выступлении в генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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