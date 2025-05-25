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Добрый Мир

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Крушение МиГ-29 и прилет по сердцу Украины: новости СВО на вечер 24 мая

Крушение МиГ-29 и прилет по сердцу Украины: новости СВО на вечер 24 мая

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Локня в Сумской области, а также Отрадное и Ступочки в Донецкой Народной Республике.

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