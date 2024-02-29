Эффектный вечнозеленый кустарник фотинию нередко используют для формирования зеленой изгороди. Помимо этого он подходит для сольной посадки и для выращивания в контейнере.
Фотиния
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Эффектный вечнозеленый кустарник фотинию нередко используют для формирования зеленой изгороди. Помимо этого он подходит для сольной посадки и для выращивания в контейнере.