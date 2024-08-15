Жительница Омска отсудила у «Уральских авиалиний» деньги за стресс из-за аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.
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Жительница Омска отсудила у «Уральских авиалиний» деньги за стресс из-за аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.