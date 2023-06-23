Аргументы недели

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Посол Антонов назвал абсурдными утверждения сенаторов США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине

Посол Антонов назвал абсурдными утверждения сенаторов США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдными утверждения сенаторов Соединенных Штатов о возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия на Украине.

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