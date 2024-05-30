Шесть школ на 3520 мест введут в эксплуатацию в Новосибирской области в 2024 году

«В каждой новой школе все продумывается до мелочей. Для получения образования высокого уровня и разностороннего развития детей создаются самые современные условия», – сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале.
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