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Вечерний Новосибирск

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Шесть школ на 3520 мест введут в эксплуатацию в Новосибирской области в 2024 году

Шесть школ на 3520 мест введут в эксплуатацию в Новосибирской области в 2024 году

«В каждой новой школе все продумывается до мелочей. Для получения образования высокого уровня и разностороннего развития детей создаются самые современные условия», – сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале.

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