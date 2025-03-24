Борисов и Цыганов отдали «Нику» за лучшую мужскую роль женщинам

Актерам Борисову и Цыганову вручили премию «Ника» за «Лучшую мужскую роль» Юрий Борисов, удостоенный награды за свою работу в фильме «Кончится лето», признался, что был очень взволнован, получая эту награду.
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