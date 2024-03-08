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В ООН заявили о «глубокой тревоге» из-за выборов в новых регионах России

В ООН заявили о «глубокой тревоге» из-за выборов в новых регионах России

Выборы президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в том числе, в новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, «вызывают глубокую тревогу» в ООН.

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