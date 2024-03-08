В ООН заявили о «глубокой тревоге» из-за выборов в новых регионах России

Выборы президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, в том числе, в новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, «вызывают глубокую тревогу» в ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии