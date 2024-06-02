Что делать, если автомобиль сгорел на штрафстоянке

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире «Радио 1» высказался по поводу сообщения о том, что в подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей.
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