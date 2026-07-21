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Политолог Куликов: Милибэнду может не хватить прагматичности во внешней политике

Политолог Куликов: Милибэнду может не хватить прагматичности во внешней политике

Гендиректор исследовательской компании Europe Insight, политолог Андрей Куликов допустил, что назначенному главой МИД Британии Эду Милибэнду может не хватить прагматичности и гибкости во внешней политике.

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