Политолог Куликов: Милибэнду может не хватить прагматичности во внешней политике

Гендиректор исследовательской компании Europe Insight, политолог Андрей Куликов допустил, что назначенному главой МИД Британии Эду Милибэнду может не хватить прагматичности и гибкости во внешней политике.
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