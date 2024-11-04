Пророчества Ванги и Нострадамуса: Что ожидает Россию и мир в 2025 году Татьяна СергееваВ мире, где предсказания великих пророков начинают обретать новую актуальность, имена Ванги и Нострадамуса становятся синонимами загадок и таинственных откровений.
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