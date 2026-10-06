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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 010 подписчиков

Термин «Киевская Русь» является сугубо историографическим понятием

Вот я  всегда говорю, что государства  Киевская Русь   никогда  не  существовало, ибо  государство  называлось просто Русь.

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