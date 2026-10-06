Термин «Киевская Русь» является сугубо историографическим понятием

Вот я всегда говорю, что государства Киевская Русь никогда не существовало, ибо государство называлось просто Русь.
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