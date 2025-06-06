Эксперт задался вопросом о том, кто на самом деле руководит политикой Штатов.Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил о недоумении мирового сообщества относительно того, кто именно формирует и руководит политикой Соединенных Штатов в украинском конфликте.