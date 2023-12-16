В 2024 году объем перевозок по Северному морскому пути оценивается в 50 млн тонн

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2024 году предварительно оценивается в 50 млн тонн, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.