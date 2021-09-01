Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии

В России все чаще появляются студии в домах, которым уже больше полувека. Изначально их там не было, но предприимчивые владельцы многокомнатных квартир хотели заработать на популярном теперь формате жилья и разделили "трешки" на несколько студий.
В России все чаще появляются студии в домах, которым уже больше полувека. Изначально их там не было, но предприимчивые владельцы многокомнатных квартир хотели заработать на популярном теперь формате жилья и разделили "трешки" на несколько студий.
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